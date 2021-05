Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (18 май)

1. Комуникации към крайни потребители 1-во място: Ракия от плодовете на дипломацията, proof.



2-ро място: #събудисеслед6, proof.



3-то място: Catfluencer.bg - първата академия за котки инфлуенсъри в Инстаграм, All Channels Communication Group



2. Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт) 1-во място: National Geographic Bulgaria - Planet or Plastic?, All Channels Communication Group



2-ро място: Премини през трудностите, премини онлайн, proof.



3-то място: Заедно напред, BBDO Group/ Proximity Sofia



3. Специално събитие или лансиране 1-во място: Европейската комисия и точната ескейп стая за теб, M3 Communications Group



2-ро място: SHELL - форум "Бъдещето на мобилността", M3 Communications Group



3-то място: Онлайн среща на върха на комуникационния форум в Давос, M3 Communications Group



3-то място: Портрети от фон дьо тен, proof.



4. Кампания за корпоративна социална отговорност 1-во място: Избери любовта, не омразата, proof.



2-ро място: Нестле за живей активно!, APRA Porter Novelli BCG



3-то място: "Национална финансиада" 2020 на Банка ДСК, MSL Publicis Groupe Bulgaria



5. Комуникации в публичния сектор 1-во място: GIVE 2 GROW, United Partners



2-ро място: Европейска комисия - #ИмашПраво, M3 Communications Group



3-то място: Да преподаваш е яко, PR Point



2-ро място: Портрети от фон дьо тен, proof.



3-то място: Дигитални скаути, d:istinkt



3-то място: Philips OneBlade Gaming Challenge, All Channels Communication Group



7. Кампания за работодателска марка 1-во място: Paysafe 360 виртуален Java лов: Завръщането на изгубения Bit, United Partners



1-во място: Accenture България: Равни в работата, заедно в успеха, Paragraph 42



2-ро място: върни се в България, добра оферта е, proof.



3-то място: Paysafe loves tech, United Partners



3-то място: Kaufland "Разчитайте на нас" кампания за работодателска марка, MSL Publicis Groupe Bulgaria



8. Вътрешни комуникации 1-во място: Кампания за вътрешни комуникации на "Аурубис България", AMI Communications



2-ро място: Свързаност, която оставя следа: Човешкото лице на корпоративните ценности, Interimage



3-то място: Gilat - Пространство за иновативни идеи, M3 Communications Group



9. Кризисни комуникации 1-во място: "Локхийд Мартин" за изтребители "F-16 Блок 70", AMI Communications



2-ро място: Старт 5G България, d:istinkt



3-то място: Концесионерът на летище София, AMI Communications



10. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел 1-во място: Как въведохме Digital Office и останахме заедно?, Eurobank Bulgaria AD (Postbank)



2-ро място: Дни на подкрепа 2020, TELUS



3-то място: #YouthEmpowered (GoesDigital), Coca-Cola HBC Bulgaria



11. Награда за ПР иновации 1-во място: Spirit Трансформации - COOL библиотеки, HubAhead



3-то място: IKEA: Балкон Артист, Paragraph 42



12. Агенция на годината 1- во място: All Channels Communication Group



2-ро място: United Partners



3-то място: M3 Communications Group



13. Кампания на годината 1- во място: "Заедно за повече здраве", PR Play



2-ро място: "Catfluencer.bg - първата академия за котки инфлуенсъри в Инстаграм", All Channels Communication Group



3-то място: "Старт 5G България", D:istinkt



3-то място: "National Geographic Bulgaria - Planet or Plastic?", All Channels Communication Group