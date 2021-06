Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (8 юни)

proof. спечели две златни и два бронзови награди в конкурса IAB MIXX Awards Europe

Комуникационната агенция proof. спечели общо четири отличия в тазгодишния конкурс MIXX Awards Europe, организиран от браншовата организация IAB Europe. В надпреварата участват агенции от целия европейски пазар. Българската компания получи златна награда в категорията Search advertising за кампанията Search against violence, изготвена за козметичния бранд Avon. Златно отличие в категорията Social media беше връчено за кампанията Fruits of diplomacy на алкохолния бранд kasaba.

Двете сребърни отличия на proof. са за кампанията на fritz-kola - #wakeupafter6pm в категорията Integrated campaign и кампанията за CouldCart Bulgaria - Get through the hardship, get online в категория Campaign effectiveness. Тази година това е единствената българска агенция с награди в конкурса IAB MIXX Awards Europe. Две рекламни компании от страната бяха сред финалистите в конкурса - агенциите Sunday Media и Together.

Весела Апостолова е новият изпълнителен директор на "Publicis Groupe България"