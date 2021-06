Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (22 юни)

Най-много заявки - общо 10 - бяха подадени в категорията "Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност" и "Комуникация на промените".

В специалната категория "Комуникационна агенция на годината" на първо място беше класирана All Channels Communication Group, следвана от MSL Sofia, част от комуникационната група на "Publicis Groupe България". В категорията "Вътрешен комуникационен отдел на годината" отличието беше присъдено на Пощенска банка и PR агенцията им Proximity Sofia.