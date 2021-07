Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (6 юли)

Една трета от интернет потребителите слушат подкасти всеки месец

Проучване сред 20 пазара на Reuters Institute for the Study of Journalism и YouGov показва, че 31% от хората в интернет пространството са слушали подкаст през последния месец. Данните остават непроменени спрямо година по-рано.

Най-активните потребители на подкасти са в Ирландия - 41% от хората онлайн, следвани от Испания с 38% и Швеция, Норвегия и САЩ, където 37% от интернет потребителите слушат подкасти. България не е сред държавите в проучването.