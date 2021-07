Кан дава началото на по-обнадеждаващ блокбъстър сезон

"Намираме се в касова лаборатория", казва Пол Дергарабедиан от анализаторската фирма Comscore. Най-голямото студио Disney експериментира най-много. Миналия месец то изпрати "Лятното приключение на Лука" (Luca), анимация на Pixar, направо в стрийминг платформата Disney+. През септември компанията ще даде на "Шанг-Чи и легендата за десетте пръстена" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), филм за супергерой, 45 дни в кината. Следващият голям тест е на 9 юли, когато "Черната вдовица" (Black Widow) стартира едновременно в кината и в Disney+ (срещу допълнително заплащане) - първи такъв случай с филм на Marvel. Публиката ще бъде на тръни от вълнение. Студийните мениджъри - дори повече.

