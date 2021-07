Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (13 юли)

Рекламен бизнес

Pinterest променя политиката си за реклами за отслабване

Новата политика на платформата ще забрани всички реклами с послания и визии, подтикващи към отслабване. Съдържание, популяризиращо здравословния начин на живот или фитнес услуги и продукти, ще бъде разрешено, стига да не се фокусира върху загубата на тегло. За да обявят новите си политики, от Pinterest лансираха кампания с името Body neutrality is the new body positivity.