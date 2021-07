Медийната индустрия става все по-зависима от услугите на Google и Facebook

Задълбочаващ се проблем

Разследване на Washington Monthly от април показа, че насред старта на функцията Facebook News платформата е давала милиони долари на медийни гиганти като The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Bloomberg и други, за да се показват на първите места в нейния агрегатор на новини. Макар плащанията да възлизат на около 3 млн. долара за всяка компания и да представляват малък дял от общите им приходи, то това задълбочава зависимостта на медиите от технологичните гиганти. Тя би могла да попречи на подходящ контрол върху работата им в някои от най-влиятелните гласове в журналистиката.

Този елитарен ход не е нов - Google и Facebook отдавна обсъждат необходимостта от подкрепа на "авторитетни източници" - лъскав термин за масовите медии от президентските избори в САЩ през 2016 г. и още повече от началото на COVID-19. Google от своя страна оформя медиите повече от всеки друг технологичен гигант, като използва различни инициативи за журналисти през годините. Те целят да пренасочват трафик обратно към различните й услуги вместо да осигурят равни условия за печалба, разнообразие на мнения и гледни точки и шанс за приходи от всякакъв размер. А колкото по-зависими стават медиите от двете тех компании, толкова повече ги улесняват в опитите им да налагат правила в медийната индустрия.

Статията е публикувана в рамките на проекта EDJNET, в който "Капитал" е партньор.