Рекламните победители и поуките от необичайната ФАРА

Пълният списък с награди от ФАРА 2021 Тази година няма отличени кампании в подкатегориите "Тв реклама и кинореклама - услуги", "Радиореклама", "Други аудиоформати", "Уебсайтове и мобилни приложения", "Онлайн реклама", Digital craft, "Креативно използване на съществуващи формати", "Използване на тв и друг тип екрани" и "Използване на аудиоплатформи".



ТВОРЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ



КАТЕГОРИЯ: FILM



ПОДКАТЕГОРИЯ: ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА - СТОКИ



БРОНЗ



Въпрос на чест (серия от 3 тв клипа)



Рекламодател: "Деликатес Житница"



Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



ПОДКАТЕГОРИЯ: ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА - УСЛУГИ



НОМИНАЦИЯ



Знаем, че знаеш



Рекламодател: Winbet



Агенция: Noble Graphics



ПОДКАТЕГОРИЯ: ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА - ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ



ЗЛАТО



Важните избори



Рекламодател: Dante International



Агенция: Human Agency



СРЕБРО



Добрите истории заслужават да бъдат разказвани



Рекламодател: "Успелите БГ"



Агенция: Nitram



БРОНЗ



Теленор Сватба



Рекламодател: "Теленор България"



Агенция: guts&brainsDDB



КАТЕГОРИЯ: AUDIO



ПОДКАТЕГОРИЯ: РАДИОРЕКЛАМА



НОМИНАЦИЯ



Звукът



Рекламодател: СБА



Агенция: Havas Worldwide Sofia



ПОДКАТЕГОРИЯ: ДРУГИ АУДИОФОРМИ НА РЕКЛАМА



НОМИНАЦИЯ



Вечните хитове на България



Рекламодател: Български фонд за жените



Агенция: Ogilvy Group



КАТЕГОРИЯ: PRINT



ЗЛАТО



Промяна.



Рекламодател: "Непи проджект уан"



Агенция: Nitram



СРЕБРО



Най-добрата ни външна реклама (серия от 2 визии ООН)



Рекламодател: Lidl



Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



БРОНЗ



100% electric



Рекламодател: Porsche BG



Агенция: NRG Brands



КАТЕГОРИЯ: DIGITAL



ПОДКАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ



СРЕБРО



Важните избори



Рекламодател: Dante International



Агенция: Human Agency



СРЕБРО



Purina ONE Catfluencer Academy



Рекламодател: Nestlé Purina PetCare



Агенция: All Channels Advertising



СРЕБРО



Рейт Хот Чили Пепърс



Рекламодател: "Ростар БГ"



Агенция: Nitram



БРОНЗ



Варна 63



Рекламодател: "Черноморско злато"



Агенция: Human Agency



КАТЕГОРИЯ: CRAFT



ПОДКАТЕГОРИЯ: FILM CRAFT



СРЕБРО



Маслото е УАУ



Рекламодател: "Ростар БГ"



Агенция: Nitram



БРОНЗ



EVN Планински спасители



Рекламодател: "ЕВН България"



Агенция: guts&brainsDDB



БРОНЗ



Знаем, че знаеш



Рекламодател: Winbet



Агенция: Noble Graphics



БРОНЗ



Побратимяването на боба с наденицата



Рекламодател: "Деликатес Житница"



Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



БРОНЗ



Success Is a Blend



Рекламодател: Chivas Regal



Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



ПОДКАТЕГОРИЯ: ART DIRECTION



СРЕБРО



Революция на 5 континента



Рекламодател: Софийски международен литературен фестивал 2019



Агенция: The Smarts



ПОДКАТЕГОРИЯ: COPY CRAFT



ЗЛАТО



Брей, че име!



Рекламодател: "Кауфланд България"



Агенция: Noble Graphics



СРЕБРО



24-ти София филм фест лято - Апокалипсис



Рекламодател: Международен София филм фест



Агенция: guts&brainsDDB



СРЕБРО



Idealisk



Рекламодател: IKEA България



Агенция: The Smarts



БРОНЗ



made from the fruits of diplomacy



Рекламодател: Kasába



Агенция: proof.



БРОНЗ



Обичаш го като човек, изпрати го като хората



Рекламодател: "Петрест"



Агенция: Nitram



КАТЕГОРИЯ: IDENTITY



ПОДКАТЕГОРИЯ: БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ



ЗЛАТО



Брей, че марка!



Рекламодател: "Кауфланд България"



Агенция: Noble Graphics



СРЕБРО



Cohones Brand ID



Рекламодател: Cohones Brewery



Агенция: All Channels Advertising



ПОДКАТЕГОРИЯ: PACKAGING DESIGN



ЗЛАТО



Black to the bones



Рекламодател: Cohones Brewery



Агенция: All Channels Advertising



СРЕБРО



Брей, че опаковки!



Рекламодател: "Кауфланд България"



Агенция: Noble Graphics



КАТЕГОРИЯ: BRAND ACTIVATION



ПОДКАТЕГОРИЯ: LIVE



СРЕБРО



Събор на боба с наденицата



Рекламодател: "Деликатес Житница"



Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



СРЕБРО



Теленор Сватба



Рекламодател: "Теленор България"



Агенция: guts&brainsDDB



БРОНЗ



Priceless Dinner



Рекламодател: Mastercard



Агенция: McCann Sofia



НОМИНАЦИЯ



Absolut Culture Shock



Рекламодател: "Перно Рикар България"



Агенция: guts&brainsDDB



ПОДКАТЕГОРИЯ: DIRECT



СРЕБРО



Визитка срещу хакери



Рекламодател: "Групама застраховане"



Агенция: Noble Graphics



ПОДКАТЕГОРИЯ: AMBIENT



БРОНЗ



IKEA Art Event



Рекламодател: IKEA България



Агенция: The Smarts



КАТЕГОРИЯ: INNOVATION



БРОНЗ



Визитка срещу хакери



Рекламодател: "Групама застраховане"



Агенция: Noble Graphics



КАТЕГОРИЯ: БРАНД АДАПТИВНОСТ



ЗЛАТО



Буря в чаша



Рекламодател: IKEA България



Агенция: The Smarts



СРЕБРО



Idealisk



Рекламодател: IKEA България



Агенция: The Smarts



БРОНЗ



EKO - Stay at home campaign



Рекламодател: "Еко България"



Агенция: guts&brainsDDB



БРОНЗ



made from the fruits of diplomacy



Рекламодател: Kasába



Агенция: proof.



КАТЕГОРИЯ: КАМПАНИЯ



ПОДКАТЕГОРИЯ: СТОКИ



ЗЛАТО



Побратимяването на боба с наденицата



Рекламодател: "Деликатес Житница"



Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



БРОНЗ



Въпрос на чест



Рекламодател: "Деликатес Житница"



Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia



ПОДКАТЕГОРИЯ: УСЛУГИ



ЗЛАТО



Booktrips



Рекламодател: Mastercard



Агенция: McCann Sofia



ПОДКАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА



ЗЛАТО



Важните избори



Рекламодател: Dante International



Агенция: Human Agency



МЕДИЕН ФЕСТИВАЛ



КАТЕГОРИЯ: МЕДИЙНА КАМПАНИЯ



ПОДКАТЕГОРИЯ: СТОКИ



СРЕБРО



Въпрос на чест



Рекламодател: "Деликатес Житница"



Агенция: Zenith Media



СРЕБРО



wakeupafter6pm



Рекламодател: fritz-kola



Агенция: proof.



БРОНЗ



Novanight е хапчето за сън



Рекламодател: "Санофи България"



Агенция: Ogilvy Group



КАТЕГОРИЯ: КАНАЛИ - ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД И ИНОВАЦИИ В КОНКРЕТЕН КАНАЛ



ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНТ / ВЪНШНА РЕКЛАМА



ЗЛАТО



Навън с Пиринско



Рекламодател: "Карлсберг България"



Агенция: Noble Graphics



БРОНЗ



Визитка срещу хакери



Рекламодател: "Групама застраховане"



Агенция: Noble Graphics



ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ



СРЕБРО



Намиране на правилните потребители, физически в интернет



Рекламодател: Уникредит Булбанк



Агенция: Ogilvy Group



БРОНЗ



air dropping fries



Рекламодател: Skapto



Агенция: proof.



БРОНЗ



come back to bulgaria



Рекламодател: TELUS International Bulgaria



Агенция: proof.



БРОНЗ



search against violence



Рекламодател: AVON Bulgaria



Агенция: proof.



ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПЛАТФОРМИ



ЗЛАТО



Опашката на Крадецът



Рекламодател: "Загорка"



Агенция: All Channels Advertising



БРОНЗ



Catfluencer



Рекламодател: "Нестле България"



Агенция: All Channels Advertising



БРОНЗ



Philips One Blade



Рекламодател: "Филипс България"



Агенция: All Channels Advertising



ПОДКАТЕГОРИЯ: БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ



ЗЛАТО



Обиколката на България, само с телефон



Рекламодател: Уникредит Булбанк



Агенция: Ogilvy Group