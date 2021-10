От Animal Crossing до Netflix: Unilever и P&G търсят млади потребители

2.7 млрд. геймъри

Общият маркетингов бюджет на Unilever е 7.5 млрд. евро. Ди Комо отказа да разкрие колко от това харчи за медии, но заяви, че Unilever плаща "много повече" за реклама в платформи за електронна търговия в допълнение към платформите за игри и стрийминг. "Ние инвестираме в медии за търговия на дребно. Така че не само в чистите играчи като Amazon, но и в играчи като Walmart, Tesco, Target, Carrefour, които също се превръщат в медийни компании", казва Ди Комо.

Unilever също така брандира нови продукти, за да се хареса на хората, които гледат повече телевизия и филми по време на локдаун. Като намигване към интензивното използване на стрийминга от купувачите, например Ben & Jerry's пуснаха сладоледен аромат, наречен Netflix and Chill'd - напомняне за популярния интернет израз, използван сред милениалите Netflix and Chill. В края на миналата година марката за подправки на Unilever - Hellmann, се свърза с видеоиграта за земеделие на Nintendo Animal Crossing: New Horizon, обещавайки да дарява на благотворителна организация за хранителни отпадъци всеки път когато играч дарява виртуален зеленчук за благотворителност в рамките на играта.

Според компанията за данни Newzoo в света има повече от 2.7 млрд. геймъри, а размерът на пазара за видеоигри ще надхвърли 200 млрд. долара до 2023 г.