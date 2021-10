Калоян Антонов е новият творчески директор в рекламната агенция together&

Творческата рекламна агенция together& е сред новите лица на пазара, създадена по време на пандемията през 2020 г. Появила се като стратегическо звено на proof., към днешна дата together& оперира като самостоятелна компания за пълно комуникационна обслужване, с екип от осем души. От 1 октомври твочески директор на агенцията стана Калоян Антонов, преди това част от екипа на proof.

За момента together& работи на проектна база, но иска да установи дългосрочни партньорства с клиенти. "Имаме клиенти, които изграждаме напълно от нулата и такива, които доразвиваме. Нашата задача, като комуникатори, е да търсим решения и това, дали ще е в телевизията или в дигитални канали, е според нуждите на съответния клиент", казва пред "Капитал" един от собствениците Пресиян Кирилов, работил през годините за агенции като Knoway, BBDO и guts&brainsDDB.

"Когато двама души мислят по един и същ начин, единият е излишен"

Така новият творчески директор на together& Калоян Антонов описва разделянето на двете агенции. Като причина за отделянето на together& от proof., собствениците й посочват "сходния подход на работа между двете агенции". together& е със споделена собственост - Пресиян Кирилов притежава дял от 50%, а собствениците на proof. Ангел Искрев и Сава Ахмаков по 25%. "Въпреки родствената ни връзка, те са ни директен конкурент. Чакаме прекрасния момент, в който да излезем срещу proof. и да ги бием на конкурс", коментира още Антонов. Двете агенции се помещават една сграда, но скоро и това ще спре да ги свързва.