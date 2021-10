Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (19 октомври)

Димитър Денев, Банка ДСК

Българите в състава на журито на Effie Awards Europe

Тазгодишното жури на конкурса Effie Awards Europe, който отличава ефективните рекламни решения на агенциите от континента, е съставено от почти 100 професионалисти от 24 европейски страни. В състава му има представители от България. В жури първи кръг участие ще вземат Гергана Иванова, управляващ партньор в The Smarts, и Иван Киров, творчески директор на McCann Sofia. Марчела Абрашева, регионален управляващ директор на SEE, KANTAR, ще бъде част от втория кръг журиране, а в жури Best of Europe участие ще вземе Десислава Проева, директор "Продажби", bTV Media Group.