Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (9 ноември)

NEXT-DC разработват стратегията и различни видове визуално съдържание за ежегодния фестивал на бранда - интро видео, сет дизайн и видеопродукция за презентациите на основателя на платформата Андрей Хусид, както и всички промо видеа и материали за дигиталните канали на miro. Събитието, както и платформата целят да представят различните начини, по които дистанционната работа може да се доближи максимално до физическото общуване.

All Channels Group с второ издание на стажантската си програма за млади таланти

За втори път тази година програмата All You Can Eat ("Преяж със знания") ще предостави на студенти, специализиращи в областта на рекламата, комуникациите, дизайна и връзките с обществеността, възможност да утолят глада си от желание за нови знания и умения. В първото издание на програмата са взели участие седем младежи, като към днешна дата четирима от тях са част от екипа на All Channels.