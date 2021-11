Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (16 ноември)

Членовете на журито на "Effie България 2021" са:



Весела Апостолова - Изпълнителен директор, Publicis Groupe Bulgaria



Веселин Димитров - Редакционен директор, Forbes България



Гергана Иванова - Управляващ партньор, The Smarts



Грета Колева - Управляващ директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia



Десислава Проева - Директор "Продажби", bTV Media Group



Диана Симеонова - Директор "Маркетингови комуникации", Vivacom



Елена Колева - Изследователски директор, агенция Pragmatica



Иван Киров - Творчески директор, McCann Sofia



Иво Алтънов - Управляващ директор, Noble Graphics



Красимира Василева - Sales, Marketing and PR Director, NOVА BROADCASTING GROUP



Мария Тойчева - Strategy Leader STORiO, Content Marketing Studio by Economedia



Мартин Димитров - Основател/Творчески директор, Nitram



Марчела Абрашева - Регионален управляващ директор Kantar за Югоизточна Европа, Kantar



Петя Стоянова - Strategic Marketing Expert. Managing partner Quadra Digital



Силвия Костова - Началник управление "Корпоративни комуникации и



маркетинг", Пощенска банка



Светлана Димитрова - Frontline Activation Senior Brand Manager,



The Coca-Cola Company



Юлиан Добрев - Създател и директор изследвания, BluePoint - Research and Consulting