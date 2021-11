Тайното оръжие в рекламата

"Не всички играчи на българския пазар предлагат възможност за комбиниране на толкова разнообразно позициониране. С прецизно планиране комуникацията в радиото може да бъде ефективно насочена към конкретен таргет - чрез радиа с различен музикален жанр, социално-демографски данни и географски регион на покритие, каквито възможности предлагаме с N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock. Времето на чистите рекламни спотове отдавна отмина и едно от най-големите предимства на радиорекламата - нейната нестандартна форма, остава неизползван актив за голяма част от клиентите. Дори провеждането на радиоигра може автоматично да постави бранда в нова позитивна светлина - чрез атестации за качеството му от страна на водещите", споделя Александра Гълъбова, директор "Маркетинг и PR" на bTV Radio Group.

По време на пандемията радиото продължава своеобразния си "ренесанс", като отчита рекордните 38% увеличение на слушаемостта (4) в сравнение с периода преди локдауните. Според проучване от началото на годината, ежедневно 64% от населението на България слуша средно до половин или 1 час на ден радио, а 36% от 1 до над 3 часа дневно (5). Това означава, че за поне час на ден клиентите могат да получават вниманието на аудитория от близо 2 милиона слушатели. Време, което брандовете не трябва да подценяват, защото им предоставя възможност бързо да заемат място в съзнанието на аудиторията в рамките на един разумен бюджет.

1. BPR`s Audio Uncovered - The Changing Face of Global Audio Listenership in 2021 and Beyond, http://www.bprworld.com/wp-content/uploads/2021/10/BPRs-Audio-Uncovered-2021-Overview.pdf

2. Audio in 2021 - The Real Big Picture, September 2021, www.radioinfo.com.au/news/audio-in-2021-the-real-big-picture/