Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (7 декември)

Журито на рекламния конкурс "Effie България", който отличава най-ефективните кампании през годината, излъчи 13 кампании финалисти или с шест по-малко в сравнение с миналата година. Агенцията с най-много заявки на финала е Noble Graphics, която спечели приза в последното издание на надпреварата и стана най-ефективната агенция за 2020 г. Агенциите ще мерят сили в познатите категории "Стоки", "Услуги", "Промоции", "Корпоративни комуникации", "Социална, медийна, политическа кампания", "Маркетинг при актуални събития" и новата "Позитивна промяна".

Събитието се реализира съвместно с Noble Graphics, като награждаването ще се проведе на 15 декември и ще се излъчи на живо онлайн.