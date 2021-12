На всяка реклама инфлуенсър

Желанието на рекламодателите да достигат до най-подходящата аудитория и да представят бранда си по най-близкия до хората начин възниква далеч преди терминът инфлуенсъри да навлезе в съвременната лексика. Въпреки че думата "инфлуенсър" е официално добавена в английския речник през 2019 г., историята й в рекламата възниква преди повече от три века.

Инфлуенсър маркетингът далеч не е нова концепция. Винаги сме се учили от опита на нашите приятели и семейство или сме търсили фигури за вдъхновение, на които да подражаваме. Едно от първите "инфлуенсър" сътрудничества датира от 1760 г., когато английският грънчар Джосая Веджвуд произвежда гланцирани керамични съдове за впечатлената от произведенията му кралица Шарлот. След нейното разрешение Веджвуд пуска на пазара марката си като "одобрена и ползвана от кралското семейство" и това довежда бранда му до световни успехи.

Според Маршал Маклуън не съдържанието, а начинът на комуникация е важен. Най-известната му теория гласи, че "Средството е съобщението" (The medium is the message). Тази теория до голяма степен обяснява ефектите от маркетинга през влиятелни лица. В случая с керамичните съдове на Веджвуд например продуктите му не са станали популярни със своите качества (съобщението), а с това, че и кралицата има такива (средството).