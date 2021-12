Стриймингът уби коледните музикални класации

Битката за върха на класациите на Коледа беше спечелена през последните години от Тейлър Суифт, Ед Шийрън и Ариана Гранде. Но напоследък тези певци са изправени пред конкуренция от неочакван източник: 20-ти век. Въпреки най-добрите усилия на днешните млади звезди, декемврийските класации са доминирани от музиканти, които са на средна възраст или са мъртви.

На Коледа преди 5 години всеки сингъл в челната десятка на Billboard Hot 100, класация на най-популярните песни в Америка, беше нов. През 2017 г. Марая Кери се промъкна до номер 9 с огромния си 23-годишен хит All I Want for Christmas is You. Оттогава старите хитове се движат безмилостно нагоре (виж графиката). Миналата Коледа половината от десетте най-популярни песни на Америка бяха на повече от половин век. Марая Кери, тогава на 51 години, беше един от по-младите изпълнители - двама от нейните колеги, които бяха на върха на класациите, бяха пенсионери, а други трима вече бяха част от небесния хор.

Възраждане на старите хитове

Но от 2015 г. насам тенденцията е да се дава най-голяма тежест на броя на слушанията в стрийминг услуги като Spotify. Резултатът е, че записи като "Jingle Bell Rock" (1957 г.) на американския кънтри певец Боби Хелмс, които вече не генерират много продажби във физически формат, но които все още се слушат през декември, се катапултираха нагоре в класацията.

