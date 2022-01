Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (4 януари)

Виновна ли е маркетинг индустрията за "коледния дух" вижте в цялата статия на "Капитал">>>

Дигитален бизнес

Стриймингът уби коледните музикални класации

null Източник: Reuters

Въпреки че коледните музикални класации през последните години са покорени от творци като Тейлър Суифт, Ед Шийрън и Ариана Гранде, напоследък музиката от миналия век възвръща позициите си сред хитовете на деня. Допреди пет години всеки сингъл в челната десетка на Billboard Hot 100, класация на най-популярните песни в Америка, беше нов, но през 2017 г. Марая Кери и 23-годишният й хит All I Want for Christmas is You се промъкна до номер девет. Оттогава старите хитове се движат безмилостно нагоре. Миналата Коледа половината от десетте най-популярни песни на Америка бяха на повече от половин век.