Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (12 януари)

Миналата седмица 170-годишният вестник обяви, че ще сключи сделка за закупуването на издържащия се главно от абонаменти на читателите си спортен сайт The Athletic на стойност 550 млн. долара. Основаният през 2016 г. The Athletic имаше 1.2 млн. платени абонати от целия свят към декември 2021 г. Покупката на New York Times не е изненадваща, тъй като медиата отдавна показва интерес към все по-популярния модел на абонаменти и увеличаване на платените читатели извън основното новинарско съдържание.

Компанията завърши третото тримесечие на 2021 г. с повече от 8 млн. платени абонамента за своите онлайн и печатни продукти и си е поставила за цел да достигне до 10 млн. абонати през 2025 г. Athletic ще работи като отделно звено на вестника, а основателите му Алекс Матер и Адам Хансман ще запазят позициите си и след придобиването.

Рекламен бизнес

Френските автомобилни реклами ще ви напомнят, че е по-добре да вървите пеша

Част от стремежа на френското правителство да ограничи емисиите на въглероден диоксид във въздуха на страната ще принудят рекламните кампании на автомобили във Франция да съдържат послания, припомнящи на хората за негативното влияние на индустрията върху околната среда. Рекламите ще насърчават хората да използват алтернативни източници за придвижване като градския транспорт.