Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (15 февруари)

Една от най-големите борси за криптовалути - Binance, инвестира 200 млн. долара във Forbes. Ако сделката бъде завършена, борсовият оператор ще се превърне в един от най-големите инвеститори на Forbes Global Media Holdings. Според индекса на милиардерите на Bloomberg изпълнителният директор на Binance Чангпенг Джао е 12-ият най-богат човек в света, притежаващ богатство за над 86.8 млрд. долара. Джао коментира, че необичайната инвестиция в традиционна медийна компания ще помогне на Forbes да завърши прехода си към т.нар. Web3 - популярен термин сред рисковите капиталисти и криптопредприемачите. Като Web3 се определят ново поколение интернет приложения, характеризиращи се с децентрализиран контрол и използване на блокчейн технология.

Уестърн на Netflix води по номинации за "Оскар"

null Източник: Reuters

С най-много номинации за тазгодишните награди "Оскар" е уестърн филмът The Power of the Dog ("Силата на кучето"), продукция на стрийминг платформата Netflix, който ще се бори за статуетки в 12 от категориите, включително "Най-добър филм". През последните години категорията включваше между пет и десет номинирани, като тази година от Академията решиха да дадат шанс на пълен списък от десет заглавия. Това доведе до по-малки шансове за награда сред блокбъстърите от големия екран и осигури присъствието на филми като The Power of the Dog, Belfast и West Side Story.

От Amazon Prime Video влязоха в надпреварата с Being the Ricardos, а Apple TV - с CODA. Любопитно е, че с номинирането и на Tick, Tick Boom! на Лин-Мануел Миранда тази година има два мюзикъла. Очакванията за House of Gucci останаха неоправдани.