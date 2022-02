Super Bowl 2022: Звезди накуп и рекордни рекламни цени

Рекламите пресъздават холивудски продукции като The Karate Kid и Top Gun или Saved by the Bell и The Mighty Ducks - развлекателни заглавия от 80-те и 90-те години. Песни от изпълнители като Бони Тайлър също допринасят за осемдесетарския дух на вечерта.

Протестът на Еминем

Изпълнението на полувремето на мача за Суперкупата е може би най-чаканата част от програмата на събитието. То стартира точно в 20 часа местно време и продължи близо 15 минути. Тазгодишните изпълнители по време на почивката бяха хип-хоп легендите Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J Blige и 50 Cent. Традиционно за участието си в полувремето на Super Bowl артистите не получиха възнаграждение.

По време на изпълнението Eminem коленичи на сцената. Докато изпълняваше песента си Lose Yourself. Slim Shady, падна на едно коляно в знак на протест срещу полицейската агресия срещу чернокожите. Рапърът остана в тази поза близо минута, докато Dr. Dre свиреше на пиано I Ain't Mad at Cha на Тупак Шакур. Началото на този знак на протест постави Колин Каперник, бивш куотърбек, играл за Сан Франциско, по време на изпълнението на химна преди мач през 2016 г.