В инкубатор за маркетинг специалисти се превърна и тазгодишното издание на "Рекламна академия"

Отбор 9 в сектор "Лекарства без рецепта и хранителни добавки" с ментори Ралица Милчева, Теva, Александър Братимиров (БАР), Human Agency и Пресиян Кирилов, Together.Студентите разработиха творческа концепция за хапче за сън Chillpill. Първото хапче за сън под формата на DUO капсула с отложено освобождаване, която е easy-fix за моментите, в които искаш да се наспиш, за да продължиш.Отбор 17 в сектор "Козметика" с ментори Мина Добрева, Unilever (БАР), Жеко Богословов, guts&brainsDDB и Самуил Петков, Самуил Петков, Noble Graphics (БАКА), които предложиха концепция за иновация и лансиране на нов продукт - натурален спрей дезодорант против изпотяване, подходящ за всекиОтбор 2, сектор "Храни", с ментори Димитър Стаматов, Белла (БАР), Мартин Димитров, Nitram и Юлия Колева, McCann Sofia (БАКА)Творческа концепция за plant-based месни продукти от 100% растителни съставки, убеждавайки ни, че наденичките могат да растат и на полетоОтбор 14, в сектор "Газирани безалкохолни напитки", с ментори: Радостина Гарибска, Devin (БАР), Георги Златков, The Smarts и Боби Петров, All Channels Communication (БАКА)Отбор 7, в сектор "Бира", с ментори Михаил Великов, Каменица (БАР), Димитър С. Стефанов, Wunderman Thompson Sofia и Алекс Милов, guts&brainsDDB (БАКА).Студентите разработиха кампания за първия български крафт сайдер КЛИК със слоган "Кликваме си чудесно".Отбор 4, сектор "Храни", с ментори Стефана Лазарова, Белла (БАР), Милко Стоянов, KIWI и Костадин Крантев, New Moment New Ideas (БАКА)Отбор 13, сектор "Газирани безалкохолни напитки", с ментори Радостина Гарибска, Devin (БАР), Светослав Тодоров, McCann Sofia и Боби Петров, All Channels Communication (БАКА)Отбор 18, сектор "Козметика", с ментори Мина Добрева, Unilever (БАР), Жеко Богословов, guts&brainsDDB и Самуил Петков, Noble Graphics (БАКА)Отбор 12, сектор "Вода", с ментори Slavica Adzic, Devin (БАР), Ангел Искрев, proof. и Елисавета Търпанова, Interpartners (БАКА)