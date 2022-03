Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (15 март)

Към момента дезинформацията е придобила нови висоти - анонимни и тролски акаунти са нападнали социалните мрежи. Според Factcheck.bg тези акаунти са създадени специално за руската инвазия или преди това пак били използвани в кампании за насаждане на дезинформация. "Правим това предположение въз основа на техния начин на действие, предишна активност и мрежи от последователи". Сред най-често използваните фрази са "НАТО обгражда Русия", "Русия защитава Украйна" и "Украйна се управлява от нацистки режим, който извършва геноцид".

Рекламен бизнес

В последното рекламно видео на Apple герои са четирима познати на феновете на бранда образи, които участваха в реклама на компанията от 2020 г. със заглавие The Whole Working-From-Home Thing. Сега, героите The Underdogs, отново участват в рекламния клип на Apple, за да се присъединят към "Голямата оставка". Те напускат досегашната си работа и се впускат в създаването на собствена стартираща компания, за работата на която, разбира се, използват продуктите на Apple.