Консорциум с участието на Elliot преговаря да купи Nielsen Holdings за 15 млрд. долара

Консорциум от частни инвестиционни компании с участието на Elliot Management е в напреднал стадий на преговори за купуване на компанията за телевизионни рейтинги Nielsen Holdings за приблизително 15 млрд. долара, включително дълга, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с въпроса. Преговорите за финансиране с редица банки напредват и сделката за придобиване може да бъде завършена до седмици, твърдят източниците. Сделката все още не е сигурна, тъй като разговорите могат и да се провалят. Ако бъде сключена, това ще се случи в момент, когато сделките са намалели в резултат на нестабилността на пазара и нахлуването на Русия в Украйна. Сливанията и придобиванията в световен мащаб са намалели с около 30% тази година в сравнение със същия период на 2021 г., като според Dealogic обявените сделки са на стойност около 776 млрд. долара.

В понеделник сутринта Nielsen имаше пазарна оценка 6.2 млрд. долара, а цялата й оценка достига над 11 млрд. поради големия дълг от 5 млрд. долара. Все още не са известни детайли като потенциалната цена на акциите. В понеделник акциите на Nielsen поскъпнаха с над 30% до 22.85 долара, след като The Wall Street Journal съобщи за преговорите.

В момента дейността на компанията, която развива бизнес и в България, е разделена на два сегмента - първият измерва и анализира медийната публика, а вторият се занимава с покупки на потребителите. Телевизионните рейтинги на компанията предоставят оценки за гледаемостта, които се използват от мрежите за продажба на рекламно време, както и да уверят рекламодателите, че са получили това, за което са платили. С популяризирането на стрийминг услугите и със загубата на зрители на сателитна и кабелна телевизия през последните години Nielsen губи своето влияние. Въпреки че компанията е въвела показатели за стрийминг, тя не е единствената в тази област. Акциите на компанията са се понижили значително от 2016 г. насам, когато са се търгували за над 55 долара. При затварянето в петък акциите на Nielsen са били на стойност 17.51 долара.

Интересът наElliot Management

Nielsen е била придобита през 2006 г. от група частни инвестиционни дружества, включваща Blackstone Inc., Carlyle Group Inc., KKR & Co. и Thomas H. Lee Partners LP. През 2011 г. компанията отново става публична.