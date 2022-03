В паралелната реалност на Путин

Заличаване на независимите

През годините, за да запази фасадата си на демократична, властта все пак позволяваше съществуването на няколко независими и критични към Кремъл издания. В страната бяха достъпни и различни чужди медии, които отразяваха събитията в Русия и даваха една по-различна картина на случващото се в Европа и света. Истинската мощ на държавната пропагандна бухалка обаче се разгърна с началото на войната в Украйна, в която на медиите е отредена ролята да я представят като спасяваща украинците от "нацисткото" правителство в Киев.

Централизираният модел на Путин за медиен контрол е по-бавен, тъй като всяко действие изисква съгласуване, а поддържането на огромната армия от тролове в интернет вече е много скъпо и все по-малко ефективно начинание.

"Русия очакваше да бъде бърза война, но започнаха да се появяват новини за съпротивата в Украйна. Всички медии имахме страници с новини на живо за случващото се. От този момент държавата в лицето на "Роскомнадзор" започна да блокира една по една медиите, включително и BBC, чрез DPI технология", разказа пред "Капитал" Андрей Захаров, журналист от руската секция на BBC. Сред блокираните медии бяха още DW, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Bloomberg, а The New York Times за първи път в историята си изтегли целия си екип журналисти от Русия.

Това обаче не беше достатъчно. Местни медии продължаваха да отразяват това, което реално се случва в Украйна. Така на 5 март Владимир Путин направи още една стъпка за заглушаването им, като подписа законовата поправка, предвиждаща до 15 години затвор за разпространение на "фалшива" информация за военни действия на Русия. "С този закон или пишеш навсякъде спецоперация, а не война, или евакуираш журналистите, както много медии направиха, и работиш от друга държава, която е по-безопасна. Аз отразявам събитията от Лондон", каза Захаров, също обявен за чуждестранен агент в края на миналата година.