Едва пет първи места от общо 19 категории бяха връчени на тазгодишните награди IAB MIXX Awards

Цялата церемония по връчването на наградите IAB MIXX Awards 2022 може да гледате тук.

1. Best Social Campaign III място:



- Influencer Blackout, агенция guts & brains DDB, рекламодател EVN Bulgaria



- Apple Thief's Queue, агенция All Channels Communication Group, рекламодател Heineken Bulgaria



- the way we eat, агенция proof., рекламодател Skapto



II място:



- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof., PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria



2. Best Brand Awareness Campaign III място:



- Apple Thief's Queue, aгенция All Channels Communication Group, рекламодател Heineken Bulgaria



II място:



- Credit cards - battle for the bill, aгенция guts & brains DDB, рекламодател United Bulgarian Bank



- VISIBLY SIMILAR, TRULY DIFFERENT, aгенция All Channels Communication Group, рекламодател Tcherga



- Heineken W0.0RKSTATION, aгенция guts & brains DDB, рекламодател Zagorka



3. Best Mobile First Campaign III място:



- the way we eat, агенция proof., рекламодател Skapto



4. Best Branded Content Campaign II място:



- Avatar Style Awards by Philips OneBlade, aгенция All Channels Communication Group/TDB Play, рекламодател Philips



- the way we eat, aгенция proof., рекламодател Skapto



I място:



- New Chapter, aгенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата



5. Digital Craft & innovation Няма наградени в категорията



6. Most Effective Use of Data III място:



-Clash of Titans Fury Vs. Wilder, aгенция/медия BTV Media Group, рекламодател Efbet



- highway delivery, агенция proof. , рекламодател Skapto



7. Creative Effectiveness III място:



- Bulgaria is your right, aгенция The Smarts, рекламодател Bulgarians in USA



- sound off, aгенция proof. , рекламодател four paws



II място:



- Know Before You Scroll, агенция d:istinkt, рекламодател Telenor Bulgaria



I-во място:



- Knocking on wood, aгенция guts & brains DDB, рекламодател DZI



8. Best Native Campaign II място:



- New Chapter, aгенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата



9. The Bravest Campaign III място:



-unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria



II място:



-"Opashkata" (The Tail), агенция The Smarts, рекламодател Drama Theater "Ivan Radoev", Pleven



10. Best Engagement Campaign III място:



- New Chapter, агенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата



- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria



- Heineken W0.0RKSTATION, aгенция guts & brains DDB, рекламодател Zagorka



II-ро място:



- Apple Thief's Queue, aгенция All Channels Communication Group, рекламодател Heineken Bulgaria



I-во място:



- Knocking on wood, aгенция guts & brains DDB, рекламодател DZI



11. PR Digital III място:



- City as its People, агенция Noble Graphics, рекламодател DSK Bank



- sound off, агенция proof., рекламодател, four paws/четири лапи



II място:



- Knocking on wood, агенция guts & brains DDB, рекламодател DZI



12. Real time III място:



- "Opashkata" (The Tail), агенция The Smarts, рекламодател Drama Theater "Ivan Radoev", Pleven



II място:



- highway delivery, агенция proof., рекламодател Skapto



13. Programmatic Няма наградени в категорията



14. Digital Sales Campaign III място: -Bagri - The Most Valuable is For You, агенция gobox, рекламодател Bagri



I място:



- highway delivery, агенция proof., рекламодател Skapto



15. Influencer campaign III място:



- Influencer Blackout, агенция guts & brains DDB, рекламодател EVN Bulgaria



II място:



- CLASSICS ARE COOL too, агенция/рекламодател Sofia National Opera and Ballet



- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria



16. Best Video Campaign III-то място:



- Credit cards - battle for the bill, агенция guts & brains DDB, рекламодател United Bulgarian Bank



II място:



- fairtown, aгенция proof., рекламодател Klear



17. Best Lead Generation Campaign III място:



- unsee the prejudice, be yourself, агенция proof. , PR агенция d:istinkt, рекламодател TELUS International Bulgaria



18. Best Small Budget Campaign III място:



- Bulgaria is your right, агенция The Smarts, рекламодател Bulgarians in USA



I място:



- New Chapter, aгенция together&, рекламодател Us, kids/Ние децата



19. Brand Activism Няма наградени в категорията