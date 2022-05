Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (10 май)

За трети път стажантската програма All You Can Eat ("Преяж със знания"), организирана от комуникационната агенция All Channels, ще предостави на студенти, специализиращи в областта на рекламата, комуникациите и дизайна, възможност да "утолят глада си" от желание за нови знания. All You Can Eat е разделена на няколко модула, в които се редуват лекции, уъркшопи, работа по реални проекти, работа с модели на творческо мислене и практика със серия от брейнсторминг техники. Третия випуск на All You Can Eat ще е разделен в шест направления - Design, Account, PR, Production, Digital, Events. Стажът продължава шест месеца, с гъвкава заетост между 25 и 35 часа седмично.

Можете да кандидатствате за програмата до 13 май (петък) през платформата на All Channels. Програмата се реализира в партньорство с Нов български университет, като в нея могат да се включват студенти от всички висши учебни заведения в страната.

Габриела Наплатановa от bTV е новият член на СЕМ

Габриела Наплатанова е новият член на СЕМ, избран от квотата на президента Румен Радев Източник: bTV Media Group Преглед на оригинала

Вчера стана ясно, че Габриела Наплатанова преустановява работата си с телевизията, от която беше част повече от две десетилетия, поради назначаването ѝ за член на Съвета за електронни медии (СЕМ). Наплатанова е част от bTV още от създаването на медиата и през годините е отразявала редица военни конфликти и терористични атаки от различни точки на света - Косово, Ирак, Афганистан, Сарафово.