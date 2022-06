Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (7 юни)

Съдят Марая Кери за заглавието на "All I Want for Christmas Is You"

В петък Марая Кери беше подведена под отговорност за плагиатство на заглавието на нейната коледна класика от 1994 г. "All I Want for Christmas Is You", предава Reuters . Делото завежда авторът на песни Анди Стоун, който каза, че е съавтор на песен със същото заглавие, излязла пет години по-рано от песента на Кери.

Стоун иска най-малко 20 млн. долара обезщетение от певицата, нейния съавтор и Sony Music Entertainment за нарушаване на авторските му права и незаконното присвояване на заглавието на песента. Песните на Кери и Стоун имат различни текстове и мелодии. Говорители на певицата и на Sony Music не са дали коментар по темата.

Рекламен бизнес

Кралица Елизабет II отпразнува юбилея си с чай и сандвичи с анимационен герой

Британският монарх кралица Елизабет II и мечето Падингтън (детски литературен герой от книгите "Приключенията на Падингтън") участваха в специален късометражен филм, за да отпразнуват платинения юбилей на кралицата на трона. С продължителност от две минути и половина, пазеният в тайна филм, от Бъкингамския дворец, BBC Studios и Heyday Films/Studiocanal, беше показан в края на миналата седмица по BBC като част от юбилея на Нейно височество.