ФАРА ден втори: Нещо ново и много от старото

Дискудията за рекламната гилдия беше открита от Ненад Лозович, управляващ партньор в New Moment New Ideas и председател на БАКА, Гергана Иванова, съсобственик и управител на The Smarts, Иво Алтънов, управляващ директор в Noble Graphics, Катерина Ушева, маркетинг директор на Kaufland Bulgaria, Емилия Стефанова, управляващ директор на All Channels Advertising и Полина Видас, мениджър "Маркетинг и комуникации" в Mastercard © ФАРА