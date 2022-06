ФАРА 2022: Гилдията на раздора

Всяка година организаторите се опитват да превърнат ФАРА в проводник между комуникационните агенции и рекламодателите, работодателите и младите специалисти - бъдещето на индустрията. В крайна сметка обаче отново се стига до алегории с героя на Алеко Константинов Бай Ганьо, който вероятно би заключил за рекламната индустрия: "Гилдия сме, ама не все дотам".

*От английски guilty - виновен. По време на дискусия Светослав Тодоров от McCann Sofia използва играта на думи, за да опише гилдията.