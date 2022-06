Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (21 юни)

Медиен бизнес

Джейми Бартлет, BBC: Технологиите отдалечават хората от либералната демокрация

Джейми Бартлет се включи на живо по време на тазгодишното издание на конференцията Digitalk Фотограф: Цветелина Белутова

Джейми Бартлет е британски журналист, известен най-вече с подкаста си от поредицата на BBC The Missing Cryptoqueen, посветен на българката Ружа Игнатова и нейната криптосхема OneCoin. Автор е и на няколко книги на технологична тематика, сред които The People vs. Tech и The Dark Net. В интервю за "Капитал" журналистът коментира зависимостите между развитието на технологиите и евентуалния край на либералните демокрации.

По думите му има фундаментална несъвместимост между високоскоростните технологии и "бавната" либерална демокрация. "И не обвинявам никого за това. Двете просто не работят добре заедно. Не са направени да работят заедно." В интервюто Бартлет споменава още, че пандемията е ускорила този процес: "Направи ни много по-зависими от тези технологии. Вероятно може да го видите дори по улиците - поне аз със сигурност мога. Не очаквах всичко да свърши с някакъв голям взрив, по-скоро с постепенна загуба на доверие в либералните демокрации." Пред "Капитал" Бартлет говори още за отговорността на технологичните гиганти, таргетирането на аудиторията и проблемите при алгоритмите на социалните мрежи.