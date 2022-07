Кахабер Абашидзе, Disney: Очакваме Disney+ да има до 260 млн. платени абонати

Стрийминг платформата Disney+ на The Walt Disney Company стартира в България в средата на юни и така българските потребители вече имат достъп до всички най-популярни услуги в света. Цената ѝ е 7.99 евро на месец или 79.90 евро за годишен абонамент. В България Disney+ предлага над 900 филма, повече от 600 сериала и 180 ексклузивни оригинални продукции от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и други.Кахабер Абашидзе отговаря за бизнеса на The Walt Disney Company Central & Eastern Europe (CEE) от 2019 г. Той се присъдинява към Disney през 2008 г., а преди това е работил като регионален мениджър за Fox International Channels, бил е и генерален директор на Jetix Europe и анализатор в консултантската компания Frost and Sullivan.