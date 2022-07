Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (26 юли)

По повод 20 години от създаването си, творческа агенция All Channels Group представи авторско проучване на нагласите на българските потребители спрямо няколко основни световни тренда в рекламата. Резултатите от агенцията споделиха в началото на месец юни на онлайн събитието "Видима, невидима промяна". Сред разискваните теми бяха Beta/Meta/Verse (какви са нагласите и очакванията на българите към метавселената?); "Устойчиво пробуждане" (нулеви емисии, екологично, социално и корпоративно управление у нас); "Нищо лично, просто данни?" и Welcome to the digital jungle (ключови елементи във всеки етап от консуматорската пътека).

Част от данните установяват, че по-младите хора са по-склонни да платят за продукт, който опазва околната среда. Други показват, че девет от десет души са посещавали различни онлайн събития, но определено по-младите предпочитат този тип комуникация и работата от вкъщи. Всички презентации от събитието и данните от проучванията, може да откриете на специално създадения уебсайт - в аудио и видео версия.

Христа Георгиева и Христиана Забунова с нови позиции в Wunderman Thompson Sofia

От ляво надясно: Христиана Забунова, Иван Тотев, Христа Георгиева и Димитър Стефанов, Wunderman Thompson Sofia Източник: Facebook Преглед на оригинала

В края на миналата седмица на Facebook страницата си Wunderman Thompson Sofia обяви Христиана Забунова като новия творчески директор, а Христа Георгиева като новия Head of Art в агенцията. Ден след това стана ясно, че те ще заместят Иван Тотев и Димитър Стефанов, които заедно напускат Wunderman Thompson. Също чрез Facebook пост Тотев коментира "за нас с Димитър Стефанов след този край идва друго начало, но за него скоро". Тотев благодари на агенцията и пожела успех на новоназначените си колеги. В дългия си пост той отбеляза също "Mрежата на Wunderman Thompson ни позволи да си колаборираме с други агенции по глобални питчове и ни показа, че всъщност в България не сме деветата дупка и тоя запад, дето все комплексирано го преследваме, всъщност не е толкова далеч".