Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (9 август)

Пазарната стойност на най-големите медийни компании в САЩ е намаляла значително тази година. От началото на годината акциите им са спаднали средно с 35%, което е довело до обща загуба 380 млрд. долара пазарна капитализация. Според анализ на Financial Times въпреки известното възстановяване през последните няколко седмици цените на акциите на най-големите медийни групи - Disney, Netflix, Comcast, Spotify, Roku, Fox, Paramount, Warner Bros Discovery, The New York Times и News Corp - са спаднали средно наполовина от най-високите си стойности, достигнати по време на пандемията от коронавирус.

Експерти смятат, че основните причини за този спад са по-малкото прекарано време пред екраните, след като повечето страни започнаха да се възстановяват от пандемията, както и съобщението, че растежът на Netflix се забавя. Медийните компании, които извършват дейности в традиционните сфери като телевизията и киното, са по-стабилни. Таксите за препредаване - плащанията, които кабелните компании правят, за да разпространяват съдържанието на ефирните оператори, са по-стабилни от рекламата, тъй като договорите често са подписани за години напред.

Рекламен бизнес