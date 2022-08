Bellingcat: бригада доброволци срещу армията от лъжи

Новинарска мания

"Бях обмислял да стана журналист, може би дори да отразявам истории на терен, но нямах процъфтяващ успех в колежа и го напуснах, заемайки редица офис длъжности, които не ми носиха удовлетворение", пише роденият във Великобритания Елиът Хигинс в книгата си We are Bellingcat. Запален по компютърните игри, Хигинс дълги години прекарва основна част от времето си онлайн, без да проявява интерес към събитията около него. До атентата от 11 септември 2001 г., когато новинарският поток и начинът, по който се отразяват събитията, стават негова фиксидея. "Новините се случваха толкова бързо, а пресата беше толкова бавна", пише още той. Така открива блога Something Awful, в който се публикуват мнения и факти по множество различни теми, а Елиът Хигинс става един от най-активните му потребители.

През 2011 г. той вече има нова новинарска мания - събитията покрай Арабската пролет. Сутрин и вечер Хигинс следи онлайн подробности около протестите, а Twitter е основният му източник на информация. Самият той също започва да споделя множество публикации на страницата си и я превръща в блог на живо. Един ден обаче под видео от Брега, Либия, в профила му потребител задава логичния въпрос как може да бъде сигурен, че това се случва там. Именно това отключва интереса на Хигинс към отворените източници на информация. Чрез геолокация и идентифицирането на конкретни обекти от видеото той успява да докаже мястото.

Елиът Хигинс вижда потенциал в разследването на новинарска информация и създава собствен блог The Brown Moses, където пише под псевдоним, вдъхновен от песента на Франк Заппа. В него покрива повече теми от Арабската пролет, а не след дълго привлича и първия външен автор в блога - пенсионирана учителка по история с интерес към разследванията и никакъв опит в журналистиката. С времето около The Brown Moses се формира общност от любопитни хора, които търсят доказателства чрез анализирането на публично достъпна информация. А с разрастването на социалните мрежи и дигиталните следи, които всеки потребител оставя, възможностите за разследвания многократно се увеличават. Блогът привлича вниманието на все повече медии, които базират репортажите си на информацията в него, и в края на 2013 г. страницата има вече над 245 хил. преглеждания.

Тогава Хигинс решава да направи нещо повече от онлайн блог и създава платформа за разследваща журналистика, базирана на отворени източници на информация. Той организира кампания за групово финансиране и формира екип от доброволци, които да търсят и обработват информация. Сред тях са фрийланс журналисти, независими експерти, специалисти по химически оръжия и технологични специалисти. Новата платформа стъпва на мотото "Идентифицирай. Провери. Надгради.". Името Bellingcat пък избират от детската приказка за мишките, които искат да сложат звънче на врата на котката, за да знаят къде се намира тя, но никоя не посмява да го направи. "Това ще бъде името и мисията ни - да слагаме звънчета на котките", пише в книгата си Хигинс. Точно три месеца по-късно сваленият малайзийски самолет е първата голяма възможност да докажат уменията си.