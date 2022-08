Медийна сделка: Cox Enterprises купува Axios

Борбата на десетилетието в медиите

Сделката предлага рядък проблясък на надежда за дигиталния издателски сектор, който през последното десетилетие срещна редица трудности . Някои от конкурентите на Axios се борят да станат публични, да се продадат или да наберат финансиране при изгодни оценки, тъй като инвеститорите охладняха към дигиталната реклама - пазар, доминиран от технологични гиганти като Google, Meta и Amazon.

ВандеХей обяви, че остава оптимист за сектора на дигиталните медии въпреки сътресенията, които засягат индустрията. Той посочи изданията, фокусирани върху бизнеса, като The Information и Morning Brew, които са култивирали лоялни читатели на труден пазар. "Надяваме се, че с Politico първо и Axios днес, ние показахме начин за процъфтяване на сериозната журналистика в дигиталната ера. Страната ни отчаяно се нуждае от това" коментира oще ВандеХей пред The New York Times.