Питър Хорокс, Ofcom: Повече отговорни регулации, а не премахване на технологичните платформи

Тук обаче излиза проблемът с модела на финансиране на медиите, повечето от които разчитат на приходи от реклами. Рекламодателите предпочитат да се позиционират в развлекателно съдържание. Как тогава може да се създава качествена журналистика, когато парите са в развлекателното съдържание?

Това е огромен проблем и още по-голям за дигиталните новинарски издания. Едно от решенията е да има силни обществени медии, които да бъдат независими. Но не да работят по стари модели, а също да бъдат креативни. Това е важно. Разбира се, има много сериозни притеснения за бизнес модела на новинарските медии. В телевизията обаче има надежда, че новините могат да бъдат подкрепяни. Аз съм консултант на телевизията N1, собственост на United Media, които в България са собственик и на "Нова броудкастинг груп". Те са добър пример за това как частна телевизия възприема висококачественото новинарско съдържание като добро за бранда й. Не всички новинарски услуги на Балканите са подкрепяни от компании, които имат добрите намерения на United Media. Затова са важни регулациите и извършването на легитимен контрол върху търговското влияние.

Медиитетрябва да бъдат и онлайн, но натрупването на платени абонати за дигитално съдържание продължава да е трудно.

Има някои англоезични издания, на които голяма част от приходите им са от дигитални абонати. Например FT, Guardian, The Economist, WSJ и The New York Times вървят в тази посока. Всичко зависи от икономиката и от това дали има пазар за такова съдържание.

Ако вземем примера на FT във Великобритания, мисля, че бизнесите разбират, че така качеството на журналистическото съдържание е много по-добро. И дори рекламите след ограниченото безплатно съдържание (pay wall) са с по-високо качество, защото рекламодателите знаят на кого да продават. Става въпрос за създаване на навик в хората. Тези, които са започнали с абонамент към FT, след това се абонират и за други издания. Изданията могат да се се прицелят в топ 15-20% от населението, което държи да бъде добре информирано и качественото съдържание е особено важно тях.

Мислите ли, ческолкото повече информация разполагаме, толкова по-малко информирани сме?

Зависи как работи алгоритъмът. Мисля, че регулациите върху платформи като Facebook трябва да имат много по-силен фокус върху качеството на информация. В момента предвид бизнес модела им всичко, което правят, е с цел да максимализират ангажираността на потребителите, което се изразява в емоционални реакции, за да кликат повече. Ще бъде трудна и дълга задача, за да бъдат накарани да поставят качеството на информацията на преден план.