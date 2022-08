Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (30 август)

Какво още си казаха двамата по време на заседанието може да прочетете от "Дневник">>>

Effie Awards Europe обяви тазгодишното жури

Тазгодишното жури ще е в състав от нас 100 професионалисти от 26 европейски страни

Тазгодишното жури на конкурса Effie Awards Europe, който отличава ефективните рекламни решения на агенциите от континента, ще е в състав от нас 100 професионалисти от 26 европейски страни. В състава му традиционно има и представители от България. В жури първи кръг "Multi-Market & Positive Change Effies" участие ще вземат Мартин Димитров, творчески директор в Nitram, и Юлиян Добрев, управляващ директор в BluePoint Research and Consulting. Грета Колева, управляващ директор в Graffiti BBDO & Proximity Sofia, и Десислава Проева, директор продажби в bTV Media Group, ще станат част от втори кръг журиране "Мултипазарни и положителни промени". Български представители ще има и сред редиците на жури "Best of Europe" - Иво Алтънов, управляващ директор в Noble Graphics, и Гергана Иванова, управляващ партньор в The Smarts.

Победителите ще бъдат обявени по време на виртуална церемония по връчване на наградите на 30 ноември.