Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (7 август)

Спотът загатва и за борбата на тенисистката с критиците в определени моменти от кариерата й с реплики като "Когато светът искаше тя да бъде по-малко мощна, тя удряше още по-силно" и "Когато тялото й беше прекалено много за някои, тя караше светът да му завижда". В туит в петък вечер Twitter обяви Уилямс за "най-туитвания спортист в историята".

Drops of Youth ("Капки младост") е една от най-продаваните серии за грижа за кожата на The Body Shop. Серумът от колекцията е най-продаваният продукт като цяло на марката, като бутилка от него се продава на всеки 20 секунди по света. Сега името на серията ще се промени на Edelweiss ("Еделвайс") като част от последните политики на компанията да се отдалечи от вредното брандиране, което "насява, че стареенето е нещо лошо".

Лаура Кийн, глобален директор за развитие на марката на The Body Shop, казва пред The Drum, че от културна гледна точка има промяна в начините, по които марките предлагат продукти и решения за застаряващите жени. "Ние искахме да заемем позиция, която противоречи на това, което е било норма в индустрията до момента". До решенията си от The Body Shop стигат след проведено изследване, установяващо, че жените смятат, че естеството на индустрията за красота оказва отрицателно въздействие върху възприятието им за самооценка, и това до голяма степен се дължи на неща като аерография и нереалистични твърдения.

NewMeta