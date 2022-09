Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (27 септември)

На българския пазар

Golden Drum награди победителите в 28-ото си издание

България получи един бронз и две номинации

На официална церемония, която се проведе на 23 септември в Ровин, Хърватия, станаха ясни и победителите в 28-ото издание на наградите Golden Drum. Журито връчи общо 31 бронзови, 28 сребърни, 24 златни награди и 9 Grand Prix. С наградата "Агенция на годината" за трети пореден път бе отличена Publicis Italy от Милано, допълвайки цялостния успех на Publicis, обявена за "Група на годината".

В изданието се включиха общо 24 държави, сред които и България. Страната ни получи от конкурсната програма една бронзова награда и две номинации. С бронз бе отличена агенция Noble Graphics в категория "Местен дух" за кампанията си "Помощ на зелен кон" с рекламодател Carlsberg Bulgaria. В шортлистата на конкурса попаднаха и от All Channels Communication в категория "Дизайн на опаковки" за Black to the Bones на пивоварна Cohones и The Smarts в категория "Социална кауза" за "В час с проблемите" с рекламодател IKEA Bulgaria.