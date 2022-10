Променихме фокуса си от ПР фирма в интегриран център за маркетингови комуникации

Как се адаптира вашата агенция към промените на пазара?

Промените в бизнес средата невинаги са добре дошли, но се очакват. Те изискват стратегически маркетингови и комуникационни решения, които да рационализират всички онлайн и офлайн канали. Миналата година агенцията отбеляза 25 години от създаването й в България и 50 години от учредяването й като международна комуникационна компания със собствени офиси в 12 държави. Един от решаващите фактори за 50-годишното ни наследство винаги е била способността ни умело да се адаптираме към постоянно променящите се тенденции и изисквания на нашата индустрия. Смятаме, че в настоящата бизнес среда иновациите са водещи за всяка организация. През последните години групата Action Global Communications постепенно промени фокуса си, превръщайки се от ПР фирма в интегриран център за маркетингови комуникации. Това доведе до създаването на Action 360x със специализиран MarComms екип, предлагащ пълен спектър от комуникационни услуги - от традиционен ПР до експертен дигитален маркетинг, уеб и продуцентски услуги. Бяха създадени и подбрандовете Action Public Sector, който управлява европейски програми и кампании, и Action Travel, който предлага специализирани услуги за туристическия сектор. В България едновременно с това смятаме, че е изключително важно да продължим да инвестираме и в консултантската си дейност.

Екипът на Action заедно със Соня Калева (втора от ляво на дясно), маркетинг директор на AEG, на откриване на изложба на AEG и Държавна агенция "Архиви" под надслов "Рекламата е душата на търговията" Преглед на оригинала

Какви са тенденциите в комуникациите?

Пандемията и войната в Украйна показаха колко крехко може да бъде равновесието в света. Тяхното въздействие върху обществото в социален и геополитически план тепърва ще се оценява, но сме свидетели на това как дезинформацията, фалшивите новини и пропагандата повече от всякога разделят хората. Тези фактори оказват огромно влияние върху формирането на нашите нагласи, навиците ни като потребители и променят фокуса на комуникацията.

Смятам, че през 2023 година интеграцията в комуникационните подходи ще стане ключова за постигане на максимални резултати и организациите, които съумеят да рационализират комуникационните си стратегии и приложат холистичен/цялостен подход, вероятно ще имат предимство.

Очаквам повече фокус върху персонализиране на комуникациите - потребителите ценят времето си и са още по-чувствителни към общите разговори. Новите технологии продължават да променят поведението си - те създават силно персонализирана среда, в която слушаме (сами) и гледаме (сами) съдържание, създадено за нас от нашите лични устройства. Това ни отвежда до Social Listening (социално слушане) и важността да се вслушваме в потребителите си в дългосрочен план. Свидетели сме на промяна на модела с повишени нива на ангажираност, свързаност, активност и най-вече с по-висока оценка на прозрачността при изграждането на репутацията. Последователността и истинската ангажираност остават най-важните атрибути в стратегиите. В стремежа си на всяка цена да "излезем извън шаблона" (Out of the Box), изглежда, забравяме тези основни принципи на комуникацията, когато говорим за осъществяване на пълноценна връзка с аудиторията. Не виждам никаква полза от това да се хвърлят усилия в т.нар. технологична креативност, ако съдържанието е повърхностно и безсмислено.