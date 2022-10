Консултантската агенция The Other Half разширява екипа и услугите си

Творческият път

The Other Half си партнира с компании от различни индустрии, но с времето се насочва фокуса си към клиенти с технологични бизнеси, които оперират на външни пазари. Именно при работата си с такъв тип компании те установяват, че има нужда от разширяване на портфолиото им от услуги и създават творческото звено Connect. За целта към екипа им се присъединява Ивайло Ботушанов, който предстои да стане и съдружник в компанията. Към момента Гавазов има 51% от бизнеса, а останалите се държат от Диляна Добринова.

"При много успешни български IT компании разрастването на бизнеса им изпреварва развитието на бранда. В един момент обаче те осъзнават, че могат да използват потенциала на бранда си за привличане на служители и клиенти. Затова създадохме creative direction as a service с три основни функции - да оптимизира ролята и процесите на екипа, да гарантира консистентност на творческия продукт и да даде стратегическа ефективност на комуникацията", обяснява Ботушанов.

Така според нуждите на клиентите The Other Half сформира екип, който одитира вътрешните процеси, оптимизира ролите в компанията, изготвя практически обучения и изгражда стратегия за развитие на бранда. По думите на Ивайло Ботушанов целта винаги е в края на всеки проект екипът на клиента да има достатъчно ноу-хау, за може да продължи сам да поддържа процесите.

Eкипът на The Other Half е от петима души, а портфолиото от клиенти включва OLX Group, Telerik Academy, Becherovka, MFG, Alterco Robotics, A Data Pro, Updata One, "Мебели Виденов", Klear, WPX, Business Park Sofia, Freshko, Kitchen59, "Черноморски улов" и други. Приходите на компанията за 2021 г. са в размер на 204 хил. лв., като по думите на Георги Гавазов тази година бизнесът им ще отчете ръст над 40%. "Искам да растем и да се развиваме, но не просто с цел да правим повече пари. На бизнеса са необходими по-различни измерители, защото светът няма нужда от повече кухи брандове, които нямат връзка с хората и изливат много пари в комуникация само за да бъдат видени на рафта", казва в заключение той.