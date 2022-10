Късните токшоу програми губят популярността си

Темата накратко Стрийминг платформите се оказват основната заплаха пред бъдещето на токшоу съдържанието.

Праймтаймът и часовете до полунощ остават най-гледаното време в трите национални канала у нас

В България вдинствено bTV продължава да залага на делнично токшоу предаване.

Още една легенда на миналия век си отива във формата, в който я познаваме. Създадените в САЩ и придобили популярност по целия свят вечерни късни токшоу програми през последните години свиват рейтингите си. Без особени изненади, стрийминг платформите се оказват основната заплаха пред бъдещето на токшоу съдържанието. Придобили особена популярност от началото на пандемията, подобни платформи осигуряват голяма палитра от съдържание "на поискване" от всеки жанр. Netflix дори развива собстени токшоу програми като The Break with Michelle Wolf, Patriot Act с Hasan Minhaj и The Joel McHale Show.

Всяко нещо с времето си

В САЩ водещият на The Daily Show Тревър Ноа обяви, че напуска поста си от началото на следващата година. Медиите разпространиха информация, че и Джеймс Кордън, водещ на The Late Late Show по CBS, също ще напусне шоуто си през 2023 г. NBC възнамерява да направи промени във вечерния си слот, сменяйки началния час на The Tonight Show, което за пръв път от седем десетилетия ще започне с начален час 22:30, а не в 22:00 ч. Всичко това повдигна много въпроси около телевизионната индустрия зад Океана и бъдещето на вечерните токшоу телевизионни предавания.

В продължение на десетилетия нощните предавания са изключително успешен франчайз за мрежовата телевизия, както в САЩ, така и по света. С навлизането на интернет обаче потреблението на съдържание се промени и на хората вече не им се налага да чакат края на деня, за да получат дневната доза развлечение. Публиката на линейните програми постоянно намалява и много от големите имена в бранша започват да я напускат. Бъдещето на късните предавания остава неясно и ако искат да оцелеят, удобно настанилите се между 22:00 - 24:00 ч. формати, ще трябва да излязат от рамките си и да хибридизират съдържанието си възможно най-бързо.