Седмични новини за маркетинг и реклама (18 октомври)

Консултантската агенция The Other Half разширява екипа и услугите си

От ляво надясно: партньорите в The Other Half Ивайло Ботушанов, Георги Гавазов и Диляна Добринова Фотограф : Цветелина Белутова

Четири години след основаването си компанията The Other Half разширява консултантските си услуги. До момента агенцията беше фокусирана в изграждането на бранд стратегия за клиентите си, а сега вече екипът предлага и творческо консултиране. За целта към бизнеса се присъединява творческият директор Ивайло Ботушанов, който ще оглавява новото звено Connect. Партньори в компанията и ръководители на стратегическите услуги продължават да бъдат Диляна Добринова и Георги Гавазов.

The Other Half си партнира с компании от различни индустрии, но с времето насочва фокуса си към клиенти с технологични бизнеси, които оперират на външни пазари. Към момента екипът се състои от петима души, а портфолиото от клиенти включва OLX Group, Telerik Academy, A Data Pro, Updata One, "Мебели Виденов" и други. Приходите на компанията за 2021 г. са в размер на 204 хил. лв., като по думите на Георги Гавазов тази година бизнесът им ще отчете ръст над 40%.