United Partners – на прага на една нова ера в комуникационния свят

Мария Гергова-Бенгтссон (СЕО)



Виктория Солакова (Head of Operations & Culture)



Виктор Савкин (Head of Finance & Strategy)



Николай Събев (Business Development Manager)

Двадесет и пет години - каква е цената? Какво може да бъде постигнато в България за 25 години? Как ще отбележите тази годишнина?

Мария Гергова-Бенгтссон, Owner & CEO: Двадесет и пет години е един път от плахи, неуверени стъпки до сбъдване на смели мечти. А именно да отпразнуваме 25-ата година като агенция, обслужваща световни компании и марки в голям регион, какъвто е Европа, Близкият изток и Африка. Мечтата ми беше и все още е да докажем, че продуктите и услугите, които излизат от Източна Европа, са на световно ниво. Много отдавна подобна мечта са имали в компанията "Сони", когато Made in Japan е звучало като Made in China. Аз искам "Създадено в България" или "в Източна Европа" да звучи като Made in Germany. Вярвам, че със силния и талантлив екип, който имаме в UP, това не е невъзможно. А в буквален план - ще отбележим четвърт век UP с организиране на първия UPNetwork Agency Retreat с уникален микс на знания, забавление, природа и приятелства. Наши гости ще бъдат както партньорските агенции, така и клиенти и приятели. Ще имаме вдъхновяващи лектори, медитации, разходки в планината, тържествена вечеря и, разбира, се истинско парти.

Как виждате рекламния пазар, когато погледнете назад, и как оценявате пътя си дотук?

Мария Гергова-Бенгтссон, Owner & CEO: Поглеждайки назад, рекламният, дигиталният и ПР пазар стават все повече едно цяло. Клиентите търсят по-холистични решения и независимо че сме стартирали като традиционна ПР агенция, днес подходът ни е 360-градусови комуникационни решения. Това изисква непрестанно учене и развитие на капацитета на агенцията и хората в екипа. От друга страна, много и разнообразни иновативни продукти излизат непрекъснато на пазара и екипът ни непрестанно тества и оценява какво да влезе в употреба в ежедневната ни работа, за да сме по-добри, по-ефективни и да постигаме по-добри резултати. Например само за инфлуенсър маркетинг ползваме 4 различни иновативни платформи. От друга страна, познаването в дълбочина на индустрията, за която работиш, е изключително важно за постигане на добри резултати, затова сме се фокусирали и развили знания, опит и капацитет в няколко основни сектора: