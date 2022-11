Седмични новини за маркетинг и реклама (01 ноември)

Всички подробности и повече за кампанията, от сайта на "Капитал">>>

Кампании на агенциите HUMAN, Noble Graphics и The Smarts са финалисти в конкурсаEffie Europe

Effie Europe и Европейската асоциация на комуникационните агенции обявиха финалистите на тазгодишното си издание на наградите. Отличия получват кампании от континента, които през изминалата година са постигнали значителни резултати и служат за пример на индустрията. Сред финалистите в конкурса тази година попадат и три кампании на български агенции - "Важните избори" на агенция HUMAN в категория "Положителна промяна - Търговски марки"; "Имаш право на България" на The Smarts в конкурса Best of Europe, категория "Държавни институции и публични услуги" и кампанията на Noble Graphics "Навън с Пиринско" в конкурса Best of Europe, категория "Бързооборотни стоки".

Тази година най-голям е процентът на финалисти в категория "Положителна промяна". 37 са достигнали финала в специалния раздел Best of Europe, в който право на участие имат наградените със злато кампании или носители на Grand Prix от локалните конкурси Effie. Победителите ще бъдат обявени по време на онлайн гала церемония на 30 ноември 2022.

