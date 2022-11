Седмични новини за маркетинг и реклама (15 ноември)

Цялата тема от "Капитал" тук>>>

Ръководният екип на proof.

Българската агенция proof. се присъединява към by The Network - глобална мрежа от независими творчески агенции, които целят да задават тенденциите в индустрията. Това според агенцията е последната й стратегическа стъпка на развитие, с която тя ще разшири своите бизнес възможности в международен план.

by The Network е организация, която предлага стратегически и креативни концепции, услуги в областта на създаването на съдържание, технологичните решения, PR, брандинг, дизайн и междукултурното сътрудничество.Всяка агенция в структурата й остава напълно независима, като същевременно е и съсобственик на мрежата. by The Network създава творчески продукти за глобални клиенти като Netflix, Snapchat, Kerrygold, Amazon Prime Video, Carlsberg и др.