Седмични новини за маркетинг и реклама (22 ноември)

Отличия получават кампании от континента, които през изминалата година са постигнали значителни резултати и служат за пример на индустрията. Сред финалистите в конкурса тази година попадат и три кампании на български агенции - "Важните избори" на агенция HUMAN в категория "Положителна промяна - Търговски марки"; "Имаш право на България" на The Smarts в конкурса Best of Europe, категория "Държавни институции и публични услуги" и кампанията на Noble Graphics "Навън с Пиринско" в конкурса Best of Europe, категория "Бързооборотни стоки".

Катар забрани продажбата на бира на стадионите на световното първенство в обратна посока

Безалкохолна бира ще продължи да се продава на осемте стадиона, докато шампанско, вино, уиски и друг алкохол ще се сервират само в луксозните зони Източник: SkyNews

Световното първенство по футбол започна в неделя, но скандали покрай домакина Катар не липсваха и преди това. Само два дни преди първия мач консервативното мюсюлманско емирство забрани по стадионите да се продава бира. Това сложи внезапен обрат на сделка, сключена между Катар и основния спонсор на събитието - бирения бранд Budweiser. Когато Катар се кандидатира за домакинството на форума, страната се съгласи с изискванията на ФИФА за продажба на алкохол.

Скандалът предизвика огромен отзвук в социалните мрежи, където много от феновете негодуваха срещу домакинството на автократичната страна, в която продажбата на алкохол по принцип е силно ограничена. В петък FIFA излезе с изявление, в което се казва, че безалкохолна бира ще продължи да се продава на осемте стадиона, докато шампанско, вино, уиски и друг алкохол ще се сервират само в луксозните зони. По-голямата част от посетителите, разбира се, нямат достъп до тези зони.