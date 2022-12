Седмични новини за маркетин и реклама (6 декември)

На българския пазар

Три български агенции бяха отличени на Effie Awards Europe

Миналата седмица беше проведена онлайн церемонията по награждаване на европейското издание на конкурса Effie Europe. Той има за цел да отличи най-ефективни рекламни кампании за континента за 2022 г., като по правило за конкурса се класират победителите от локалните Effie форуми, спечелили предходната година.

До финала стигнаха три кампании на български агенции, като всички те получиха и отличия на церемонията. Обявената две поредни години за "Най-ефективна агенция" в българското издание на конкурса Noble Graphics спечели сребърна награда на Effie Europe в раздел Best of Europe, категория FMCG, за кампанията "Навън с Пиринско", изготвена за Carlsberg Bulgaria. Творческата агенция The Smarts беше отличена с бронз за кампанията "Имаш право на България" за Bulgarian in USA, отново в раздел Best of Europe, категория "Държавни институции и публични услуги". Младата агенция We Are Human и рекламодателят Fashion Days получиха бронзова награда за кампанията "Важните избори" в категория "Положителна промяна - Търговски марки".

Тази година в Effie Europe участваха агенции и рекламодатели от 25 държави. Голямата награда на европейско ниво за "Най-ефективна агенция на годината" спечели агенцията Ogilvy.

