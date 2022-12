New York Times стачкува за пръв път от 40 години

Журналисти и други служители на New York Times започнаха 24-часова стачка поради проточилите се преговори за нови договори, започнали през март 2021 г. Миналата седмица NewsGuild of New York обяви, че повече от 1100 служители на изданието ще организират 24-часова стачка, започваща в 00:01 ч. в четвъртък, в случай че двете страни не достигнат сделка, предавa Associated Press.

Благодарим Ви, че четете Капитал! Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си. За да видите статията, влезте в профила си или се регистрирайте. Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал. Влезте в профила си Регистрация Четете неограничено с абонамент за Капитал! Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент 1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата Вижте абонаментните планове